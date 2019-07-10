Мать Габунии отреагировала на скандал с участием сына

Джульетту Вашакмадзе по большей степени поразил не тот факт, что ее сын матом выругался в прямом эфире, а реакция, последовавшая после инцидента, сообщает «Московский комсомолец».

«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», — рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.

По его словам, Джульетта Вашакмадзе была первой телеведущей в стране и сейчас является заслуженной артисткой Грузинской ССР. Отмечается, что женщине сейчас около 80 лет.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что «много чести — возбуждать против таких уголовные дела». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что выходка грузинского телеведущего является результатом попустительства властей.

Напомним, в воскресенье на телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия назвал неприемлемым мат в прямом эфире, но заявил, что разделяет позицию телеведущего.