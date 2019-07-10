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Мать Габунии отреагировала на скандал с участием сына 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 35 минут назад
Фото: скриншот YouTube
Мать грузинского журналиста Георгия Габунии, который оскорбил президента России Владимира Путина, шокирована скандалом с участием ее сына.
Джульетту Вашакмадзе по большей степени поразил не тот факт, что ее сын матом выругался в прямом эфире, а реакция, последовавшая после инцидента, сообщает «Московский комсомолец».
«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», — рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.
По его словам, Джульетта Вашакмадзе была первой телеведущей в стране и сейчас является заслуженной артисткой Грузинской ССР. Отмечается, что женщине сейчас около 80 лет.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что «много чести — возбуждать против таких уголовные дела». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что выходка грузинского телеведущего является результатом попустительства властей.
Напомним, в воскресенье на телеканале «Рустави 2» Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия назвал неприемлемым мат в прямом эфире, но заявил, что разделяет позицию телеведущего.
Габуния был отстранен от эфира на два месяца, в Госдуме призвали его экстрадировать и осудить по законам России. Жители Тбилиси вышли на митинг у здания телеканала из-за провокации Габунии.
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Комментарии2
В мире , Общество , Дмитрий Песков , Игорь Гвритишвили , Георгий Габуния , Джульетта Вашакмадзе , Владимир Путин , Госдума , Московский комсомолец
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