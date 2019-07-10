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Грузины обрадовались отказу России от введения санкций 

Ридус 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Жители Грузии с нескрываемой радостью встретили решение российских властей воздержаться от введения санкций в ответ на провокацию с оскорблениями Владимира Путина и его родителей со стороны журналиста телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии.
Накануне СМИ опубликовали видеозаписи комментария российского лидера, где он объяснил, что не поддерживает введение санкций против Грузии «из уважения к грузинскому народу» — ради тех людей, которых возмутил поступок Габунии и которые открыто выразили свой протест. О том, что Москву удовлетворила реакция властей Грузии на инцидент, также сообщила газета «Коммерсант».
«В какой-то момент казалось, что все идет к повторению событий 2006 года. Тогда на фоне очередного обострения российско-грузинских отношений под запретом в России оказались грузинское вино и минералка, а граждан Грузии массово депортировали из страны», — напомнило издание о возможных последствиях.
В грузинском сегменте соцсети Facebook Владимира Путина поблагодарили за великодушие.
«Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга», — написал Shorena Utiashvili-qumsiashvili.
«Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может, мир принесет нам больше добра», — призвала Eka Gvelesiani. «Грузия стала гладиаторской ареной для интересов американцев и Европы, которые довольны нашим „героизмом или патриотизмом“», — отметила Maia Jinashvili.
Антироссийски настроенные грузины выразили разочарование таким исходом скандала.
«Пророссийские настроения в Грузии возрастут теперь примерно на 30%. Одно я не могу понять, кто заплатил Габунии, ФСБ или КГБ? Он усердно отработал этот заказ из России», — негодует Misha Demetrashvili.
Напомним, 7 июня ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. Копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России.
Госдума предложила правительству рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Грузии. С предложением установить блокаду Грузии со стороны российской границы — «закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии» — также выступил Рамзан Кадыров. Поступили предложение и о наказании Габунии. Владимир Путин выступил против введения санкций против Грузии и против возбуждения уголовного дела в отношении журналиста.
«Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», — сказал президент.
«Эти антирусские, антироссийские настроения раздуваются в Грузии теми людьми, которые либо не знают ничего, либо знают, но игнорируют и в конечном итоге наносят непоправимый вред самой Грузии и грузинскому народу», — добавил Путин.
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В мире , Рамзан Кадыров , Георгий Габуния , Владимир Путин , ФСБ , Госдума , Газета "Коммерсантъ" , Грузия , Москва
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