Грузины обрадовались отказу России от введения санкций

Жители Грузии с нескрываемой радостью встретили решение российских властей воздержаться от введения санкций в ответ на провокацию с оскорблениями Владимира Путина и его родителей со стороны журналиста телеканала «Рустави-2» Георгия Габунии

Накануне СМИ опубликовали видеозаписи комментария российского лидера, где он объяснил, что не поддерживает введение санкций против Грузии «из уважения к грузинскому народу» — ради тех людей, которых возмутил поступок Габунии и которые открыто выразили свой протест. О том, что Москву удовлетворила реакция властей Грузии на инцидент, также сообщила газета «Коммерсант».

«В какой-то момент казалось, что все идет к повторению событий 2006 года. Тогда на фоне очередного обострения российско-грузинских отношений под запретом в России оказались грузинское вино и минералка, а граждан Грузии массово депортировали из страны», — напомнило издание о возможных последствиях.

В грузинском сегменте соцсети Facebook Владимира Путина поблагодарили за великодушие.

«Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга», — написал Shorena Utiashvili-qumsiashvili.

«Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может, мир принесет нам больше добра», — призвала Eka Gvelesiani. «Грузия стала гладиаторской ареной для интересов американцев и Европы, которые довольны нашим „героизмом или патриотизмом“», — отметила Maia Jinashvili.

Антироссийски настроенные грузины выразили разочарование таким исходом скандала.

«Пророссийские настроения в Грузии возрастут теперь примерно на 30%. Одно я не могу понять, кто заплатил Габунии, ФСБ или КГБ? Он усердно отработал этот заказ из России», — негодует Misha Demetrashvili.

Напомним, 7 июня ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес Владимира Путина, а также его покойных родителей и «рабов» президента России. Копии записи скандального эфира оказались доступны на YouTube и других интернет-ресурсах, вызвав резкую реакцию как в Грузии, так и в России.

Госдума предложила правительству рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении Грузии. С предложением установить блокаду Грузии со стороны российской границы — «закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии» — также выступил Рамзан Кадыров . Поступили предложение и о наказании Габунии. Владимир Путин выступил против введения санкций против Грузии и против возбуждения уголовного дела в отношении журналиста.

«Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», — сказал президент.