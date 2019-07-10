«Габуния — не Грузия»: грузины благодарны Путину

Пользователи грузинского сегмента соцсетей и МИД Грузии приветствовали заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею введения санкций в отношении Тбилиси после оскорбительных высказываний журналиста Георгия Гобунии.

На жестких мерах в ответ на «антироссийские провокации» настаивала Госдума , возмутившаяся нецензурной бранью ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» в адрес российского лидера. Депутаты рекомендовали запретить экспорт грузинского вина и минеральной воды, а также ограничить денежные переводы. Однако президент России заявил 9 июля, что выступает против санкций, сообщает «Коммерсант».

«Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу. Потому что один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения», — цитирует издание слова Владимира Путина.

Пользователи соцстетей, по данным РИА «Новости», положительно оценили высказывание российского лидера. Издание привело комментарии в Facebook, посвященные обострению отношений Москвы и Тбилиси.

"Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии", — написал Shorena Utiashvili-qumsiashvili.

"Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может мир принесет нам больше добра, будем благосклонны друг к другу", — подчеркнула Eka Gvelesiani.

"Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут", — признает ან. არადელი.

"Понял человек, что Габуния — не Грузия", — уверена Nina Nina.

При этом издание «Ридус» отмечает , что часть грузин в соцсетях выразили разочарование таким исходом скандала.

«Пророссийские настроения в Грузии возрастут теперь примерно на 30%. Одно я не могу понять, кто заплатил Габунии — ФСБ или КГБ? Он усердно отработал этот заказ из России», — прокомментировал Misha Demetrashvili.

МИД Грузии поддержал решение Владимира Путина

Глава грузинского МИД Давид Залкалиани приветствовал нежелание президента России применять санкции в отношении Грузии.

«Решение президента России — это однозначно единственно правильное решение, которое можно только приветствовать», — заявил Залкалиани.

Глава МИД Грузии также подчеркнул, что «правительство Грузии делает все для того, чтобы предупредить тяжелые экономические последствия для страны», сообщает «Новости-Грузия».

«Думаю, что пока еще есть время, чтобы победил здравый смысл, и мы все еще не стали следовать тому сценарию, который был несколько лет назад. Думаю, что безответственные шаги и действия не должны довести страну до того состояния, чтобы мы вновь создали такое тяжелое положение, в котором были несколько лет назад. (…) Мы должны сделать все для деэскалации ситуации, для того, чтобы миллионы наших сограждан не почувствовали на себе тяжелые экономические последствия», — сказал Давид Залкалиани.