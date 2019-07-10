Пользователи грузинского сегмента соцсетей и МИД Грузии приветствовали заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею введения санкций в отношении Тбилиси после оскорбительных высказываний журналиста Георгия Гобунии.
На жестких мерах в ответ на «антироссийские провокации» настаивала Госдума, возмутившаяся нецензурной бранью ведущего грузинского телеканала «Рустави-2» в адрес российского лидера. Депутаты рекомендовали запретить экспорт грузинского вина и минеральной воды, а также ограничить денежные переводы. Однако президент России заявил 9 июля, что выступает против санкций, сообщает «Коммерсант».
«Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу. Потому что один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Он в этом смысле добился своего. Но есть ведь люди, которые в Грузии протестуют против этого. Вот ради этих людей, ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что осложняло бы наши отношения», — цитирует издание слова Владимира Путина.
Пользователи соцстетей, по данным РИА «Новости», положительно оценили высказывание российского лидера. Издание привело комментарии в Facebook, посвященные обострению отношений Москвы и Тбилиси.
"Видите, народ, Путин не собирается начинать войну, и успокойтесь. Не будем наезжать друг на друга из-за некоторых безответственных журналистов, будем любить друг друга. Хочу жить в мирной и спокойной Грузии", — написал Shorena Utiashvili-qumsiashvili.
"Господь сжалился над нами, и не будьте неблагодарными. Может мир принесет нам больше добра, будем благосклонны друг к другу", — подчеркнула Eka Gvelesiani.
"Не ожидал! Лихо! Послал всех в нокаут", — признает ან. არადელი.
"Понял человек, что Габуния — не Грузия", — уверена Nina Nina.
При этом издание «Ридус» отмечает, что часть грузин в соцсетях выразили разочарование таким исходом скандала.
«Пророссийские настроения в Грузии возрастут теперь примерно на 30%. Одно я не могу понять, кто заплатил Габунии — ФСБ или КГБ? Он усердно отработал этот заказ из России», — прокомментировал Misha Demetrashvili.
МИД Грузии поддержал решение Владимира Путина
Глава грузинского МИД Давид Залкалиани приветствовал нежелание президента России применять санкции в отношении Грузии.
«Решение президента России — это однозначно единственно правильное решение, которое можно только приветствовать», — заявил Залкалиани.
Глава МИД Грузии также подчеркнул, что «правительство Грузии делает все для того, чтобы предупредить тяжелые экономические последствия для страны», сообщает «Новости-Грузия».
«Думаю, что пока еще есть время, чтобы победил здравый смысл, и мы все еще не стали следовать тому сценарию, который был несколько лет назад. Думаю, что безответственные шаги и действия не должны довести страну до того состояния, чтобы мы вновь создали такое тяжелое положение, в котором были несколько лет назад. (…) Мы должны сделать все для деэскалации ситуации, для того, чтобы миллионы наших сограждан не почувствовали на себе тяжелые экономические последствия», — сказал Давид Залкалиани.
Отношения России и Грузии резко ухудшились 20 июня. В Тбилиси начались массовые акции протеста после того, как во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. В ночь на 21 июня произошли столкновения протестующих с силовиками. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о введении запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, авиаперевозки в Грузию будут возвращены только при исчезновении угроз для безопасности россиян. По оценкам экспертов, которые привела «Российская газета», потеря российских туристов обойдется грузинской экономике в 200-300 миллионов долларов.