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Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в «Евровидении» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 41 минуту назад
Фото: globallookpress.com
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным украинским музыкантам представлять страну на детском «Евровидении», если они выступали в России после 1 января 2014 года.
Как отмечается, оргкомитет НОТУ вправе «отказать в участии в отборе, прекратить участие в отборе участника на любом этапе отбора или отменить результаты отбора», если музыкант давал концерты, планировал выступление или в данный момент выступает в России, сообщает канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.
В случае если участник отборочного этапа скрыл данный факт, то оргкомитет имеет право снять его с отбора на любом этапе.
Напомним, в феврале из-за давления со стороны властей Украины победительница национального отбора Maruv отказалась от поездки на «Евровидение». В итоге Украина решила не принимать участие в песенном конкурсе. При этом на сцене во время национального отбора ей устроили допрос о российских фанатах и Крыме.
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