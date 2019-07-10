Украина поплатится за попытки задеть Россию

Украина старается задеть Россию через Евровидение и может быть за это наказана. Об этом «Ура.ру» заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.

В мае Украина не приняла участие в Евровидении-2019, так как певица Марув, выигравшая отбор, отказалась участвовать в «промо-акциях» политиков.

Среди прочего артистка приняла такое решение из-за того, что украинский вещатель конкурса, Национальная общественная телерадиокомпания Украины, потребовал от нее отказаться от выступлений в России в будущем.

Несколько дней назад НОТУ представила положение об отборе на участие в детском Евровидении этого года. Пункт 3.3 запрещает участвовать в отборе тем, кто выступал в России после 1 января 2014 года.

По мнению Евгения Бабичева, такое решение Украина приняла в попытке «задеть» Россию, и это будет продолжаться, пока не отреагирует организатор Евровидения — Европейский вещательный союз.

Критик не исключил, что если проблема с выбором представителя на взрослом Евровидении на Украине повторится и в будущем году, то страна будет дисквалифицирована.