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Саакашвили прокомментировал инцидент в здании суда в Одессе 

RT на русском 51 минуту назад
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал сообщения о том, что во время потасовки в здании Малиновского районного суда Одессы пострадала пожилая женщина.
«Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными», — написал он в Facebook.
Ранее СМИ сообщили, что Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку в здании Малиновского районного суда в Одессе.
По некоторым данным, в ходе столкновений в здании суда Саакашвили якобы толкнул пожилую жительницу Одессы, в результате чего она сломала руку.
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В мире , Видео , Михаил Саакашвили , Грузия
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