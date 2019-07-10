Саакашвили прокомментировал инцидент в здании суда в Одессе

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал сообщения о том, что во время потасовки в здании Малиновского районного суда Одессы пострадала пожилая женщина.

«Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными», — написал он в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку в здании Малиновского районного суда в Одессе.

По некоторым данным, в ходе столкновений в здании суда Саакашвили якобы толкнул пожилую жительницу Одессы, в результате чего она сломала руку.