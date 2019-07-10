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Саудовскую принцессу обвинили в насилии над мужчиной 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters
Сестру наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана Хассу обвинили в издевательствах над рабочим в ее квартире в Париже. Об этом сообщает CBSNews.
Принцессу подозревают в том, что она приказала своему телохранителю избить рабочего из Египта, который делал ремонт в ее квартире в 2016 году. По словам обвинения, мужчину также подвергали унижениям, заставляя вставать на колени и целовать принцессе ноги.
Сама принцесса Хасса через своих адвокатов отвергает все обвинения и утверждает, что рабочий пытался сделать фотографии в ее доме без разрешения.
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