Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украину пригласят на саммит СНГ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Президента Украины Владимира Зеленского пригласят на предстоящий саммит Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева.
По его словам, в исполнительный комитет СНГ не поступало от Украины никаких официальных документов о выходе, поэтому страна юридически по-прежнему входит в состав организации. «Мы очень надеемся, что новое руководство Украины проявит прагматический, разумный подход и сохранит свое участие в Содружестве Независимых Государств», — добавил Лебедев. Он отметил, что, по мнению, многих аналитиков, в том числе и украинских, «свертывание связей со странами Содружества может нанести ущерб экономике Украины».
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Свое мнение относительно сотрудничества Украины с СНГ высказал также депутат Верховной рады Евгений Балицкий. Он считает, что Зеленский должен пересмотреть всю концепцию внешней политики последних пяти лет, которой придерживался бывший украинский лидер Петр Порошенко. «Восстановление отношений с Россией и возвращение к конструктивной работе в рамках СНГ — очень важный момент, от которого зависит экономическое положение страны», — пояснил Балицкий. Политик добавил, что в противном случае люди продолжат эмигрировать, «а от Украины скоро останется одна Киевская область».
Саммит СНГ пройдет в октябре текущего года в Ашхабаде.
Весной 2018 года Порошенко подписал указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Он распорядился оставить только те соглашения, которые соответствуют национальным интересам страны. В СНГ отметили, что и дальше будут приглашать Украину на заседания, поскольку официальных документов о выходе страны из содружества не поступало.
Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Соответствующее соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. В СНГ позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики. Украина не подписала Устав СНГ, поэтому юридически не была членом организации, хотя и считалась ее участником.
Последние новости
Доказано скрещивание людей с другим видом Грузинская оппозиция отреагировала на позицию Путина по санкциям Появились новые подробности гибели подводников на «Лошарике»
Комментарии2
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Евгений Балицкий , КПРФ , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям7
Дамоклов меч над Грузией: что стоит на кону5
Грузинский журналист назвал Россию болотом46
Порошенко увидел в Зеленском угрозу Украине79
Названа дата появления новых паспортов в РФ22
Видео
00:57
Зеленский отменил военный парад
Армия В мире
00:29
На встрече с Путиным произошло ЧП
Общество
00:51
Саакашвили сломал руку пожилой одесситке
Украина В мире
00:29
«Чисто по-женски»: Голикова помогла упавшей при виде Путина
Общество
01:00
Московский зоопарк показал видео игры слонов
Новости Москвы
02:03
«Летит и плавится»: Путин рассказал об «Авангарде»
Оружие Армия
01:29
В Грузии оценили решение Путина по санкциям
В мире Кавказ
01:29
Путин принял решение по Грузии
Политика
02:51
Появились подробности трагедии на «Лошарике»
Армия Пожары
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение