Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко увидел в Зеленском угрозу Украине 

News.ru 45 минут назад
Экс-президент Украины Пётр Порошенко увидел в действующем лидере страны Владимире Зеленском угрозу безопасности государства.
По его мнению, пока Зеленский разговаривает по-русски, Украина находится в опасности.
Пока на Украине президент, премьер, будут общаться на русском языке, они будут предметом заботы России. Язык — это фактор национальной безопасности, — заявил Порошенко в эфире телеканал «Прямой».
Он также подчеркнул, что украинцы имеют право разговаривать на любом языке мира, но президент и правительство должны общаться исключительно на украинском.
Закон о госязыке — это не про русский, не про польский, венгерский, это о защите нашего языка, — пояснил экс-президент.
Так Порошенко отреагировал на выступление Зеленского в Краматорске Донецкой области, в ходе которого он перешёл на русский язык, чтобы продемонстрировать, что никто не мешает украинцам на нём говорить в Донбассе.
Как писал News.ru, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский больше похож на экс-главу государства Петра Порошенко, нежели на героя сериала «Слуга народа» Василия Голобородько
News.ru: последние новости
Глава МИД Грузии приветствовал нежелание Путина вводить санкции Две протестные акции завершились в Тбилиси Телеканал Порошенко матом поддержит «Рустави 2»
Комментарии2
В мире , Видео , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата появления новых паспортов в РФ20
Против общей угрозы: Украина проведет телемост с Грузией60
Пока вы не уснули: За оскорбление Путина заплатит Грузия39
Путин рассказал о невыполненных Обамой обещаниях5
Грузинские депутаты едут в Россию4
Видео
00:57
Зеленский отменил военный парад
Армия В мире
00:29
На встрече с Путиным произошло ЧП
Общество
00:51
Саакашвили сломал руку пожилой одесситке
Украина В мире
00:29
«Чисто по-женски»: Голикова помогла упавшей при виде Путина
Общество
01:00
Московский зоопарк показал видео игры слонов
Новости Москвы
02:03
«Летит и плавится»: Путин рассказал об «Авангарде»
Оружие Армия
01:29
В Грузии оценили решение Путина по санкциям
В мире Кавказ
01:29
Путин принял решение по Грузии
Политика
02:51
Появились подробности трагедии на «Лошарике»
Армия Пожары
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение