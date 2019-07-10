Порошенко увидел в Зеленском угрозу Украине

По его мнению, пока Зеленский разговаривает по-русски, Украина находится в опасности.

Пока на Украине президент, премьер, будут общаться на русском языке, они будут предметом заботы России . Язык — это фактор национальной безопасности, — заявил Порошенко в эфире телеканал «Прямой».

Он также подчеркнул, что украинцы имеют право разговаривать на любом языке мира, но президент и правительство должны общаться исключительно на украинском.

Закон о госязыке — это не про русский, не про польский, венгерский, это о защите нашего языка, — пояснил экс-президент.

Так Порошенко отреагировал на выступление Зеленского в Краматорске Донецкой области, в ходе которого он перешёл на русский язык, чтобы продемонстрировать, что никто не мешает украинцам на нём говорить в Донбассе.