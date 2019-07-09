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Украина проведет телемост с грузинским телеканалом 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Украинский "24 канал" планирует провести телемост с грузинским телеканалом "Рустави-2", сообщает "Грузия Онлайн".
Планируется, что украинская и грузинская стороны в прямом эфире обсудят "опасного северного соседа", все угрозы и вызовы, исходящие от него.
"Как нам противостоять общей угрозе со стороны России?", — сообщается на сайте.
По словам гендиректора "24 канала" Романа Андрейко, страны решили устроить телемост, так как жители сами захотели об этом поговорить.
В настоящее время дата телемоста пока не установлена.
Ранее украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста. На телеканале отметили, что в ход пошли "прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких".
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