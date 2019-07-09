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Как в Грузии и России отреагировали на решение Путина не вводить санкции 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прокомментировал решение Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.
"Конечно же, это решение хорошее и приветствуется. Моя личная позиция такова, что барьеров между народами быть не должно", — заявил глава правительства журналистам.

"Единственно верное решение"

Положительно восприняли позицию российского лидера и в грузинском МИД. Там подчеркнули, что "провокационные заявления", которые вызвали эскалацию и ухудшение ситуации, были "категорически неприемлемыми".
"Решение российского президента, это, безусловно, единственное и верное решение, которое остается лишь приветствовать", — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в интервью телекомпании "Имеди".
Глава ведомства призвал не поддаваться на провокации деструктивных сил, которые нацелены на дестабилизацию страны.

"У Грузии еще осталась перспектива"

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила о своей уверенности в том, что Путин не поддержит санкции против Тбилиси.
"Сегодня, когда вся страна с тревогой наблюдала за курсом лари, прогнозы специалистов в средний и долгосрочный период были тяжелыми, после данного решения российского руководства у Грузии осталась перспектива более-менее сохранить экономическую стабильность", — написала она в Facebook.
Бурджанадзе подчеркнула, что применит "все свои возможности" для скорейшего урегулирования кризиса между двумя странами.

"Гуманное решение"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение Путина взвешенным и гуманным.
По ее словам, это поможет сохранить "гуманитарный коридор" между двумя странами.
"Главное в этом решении — это то, что не пострадали люди", — приводит сайт омбудсмена слова Москальковой.

"Шанс образумиться"

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что позиция президента дает властям Грузии "шанс образумиться".
"Если они понимают, что отношения с соседом нужно строить на принципах уважения, добрососедства, равенства, невмешательства в суверенные дела других государств, они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина", — сказал председатель ГД.

Кризис в отношениях

Отношения Москвы и Тбилиси переживают непростой период. Недавно в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, что привело к приостановке авиасообщения между странами.
В воскресенье телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния в своей авторской программе разразился нецензурной бранью в адрес российского президента и его родителей.
Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, а также все политическое руководство страны.
В Москве произошедшее назвали беспрецедентной по низости выходкой. Госдума предложила ввести ограничительные меры против Грузии.
Комментируя эту инициативу, Путин заявил, что выступает против санкций "из уважения к грузинскому народу".
Он также не поддержал инициативу возбудить уголовное дело против Габунии, экстрадировать его в Россию и судить.
"Много чести — возбуждать какие-то уголовные дела. Пусть вещает дальше", — сказал российский лидер.
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Комментарии6
В мире , Георгий Габуния , Мамука Бахтадзе , Татьяна Москалькова , Нино Бурджанадзе , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Давид Залкалиани , МИД , Госдума , Грузия , Тбилиси
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