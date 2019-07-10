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«Нужны три вещи»: Украина рассказала о противодействии России 

Рамблер + ещё 3 4 минуты назад
Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «три вещи», которые могут способствовать системному противодействию России. Их украинский чиновник перечислил на своей станице в Facebook.
Климкин сделал заявление на фоне реакции российских властей на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры по Крыму в Минске. Ранее украинский лидер на своей странице в Facebook разместил видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором отметил, что «надо поговорить».
Позже глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что серьёзные предложения о переговорах следует «делать по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook».
По словам Климкина, после реакции Лаврова журналисты задались вопросом, «приемлемо ли делать такие предложения через видео», на что сам себе ответил, что «почему бы и нет».
«Политика меняется. У каждого свои фишки. Дональд Трамп, например, общается твитами. Кому-то нравится, кому-то — не очень. Но все к этому почти привыкли», — написал глава украинского МИД.
Климкин уверяет, что с Путиным «во время войны» не стоит общаться также как с Порошенко во время избирательной кампании, поскольку глава российского государства, по его мнению, «понимает только силу и конкретные, согласованные действия».
«Поэтому, чтобы системно противодействовать России, нужны три вещи — четкая стратегия, согласованность действий и поддержка международных партнеров», — подчеркнул Климкин.
При этом министр отметил, что в остальных случаях за общением политиков посредством видео будущее.
Комментарии50
В мире , Видео , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД
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