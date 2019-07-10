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Климкин назвал три условия «противодействия» России 

РИА Новости + ещё 1 24 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Палинчак
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России. Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook.
По словам министра, речь идет о "четкой стратегии, согласованности действий и поддержке международных партнеров".
Таким образом Климкин прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российскому коллеге Владимиру Путину, с предложением обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров вопрос принадлежности Крыма и конфликт в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи пообещал, что инициатива украинского президента будет рассмотрена.
Глава МИД Украины также выразил мнение, что Зеленскому не следует общаться с Путиным "в той же манере", что и с экс-президентом Петром Порошенко во время избирательной кампании.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (Россия, Франция, Германия, Украина). Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве России и ОБСЕ.
После победы Зеленского на президентских выборах Климкин сам подал заявление об отставке с должности министра иностранных дел. Позже Зеленский внес представление в Раду об увольнении главы МИД, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. Комитет Рады поддержал увольнение Климкина с должности главы МИД, однако Рада не проголосовала за отставку. Зеленский предложил назначить на должность министра иностранных дел замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, но вопрос пока не рассмотрен.
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Комментарии3
В мире , Дмитрий Песков , Вадим Пристайко , Степан Полторак , Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , МИД , ОБСЕ , СБУ , Киев , Минск , Республика Крым
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