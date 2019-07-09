«Была шокирована»: скандал вокруг сына удивил маму оскорбившего Путина

«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», — сказал Гвритишвили.

Он подчеркнул, что Габуния «как ведущий из себя ничего не представляет».

Джульетта Вашакмадзе работала на грузинском телевидении с 1958 года, была режиссером, телеведущей и журналисткой. Пять лет назад возле Тбилисской телебашни открыли звезду с ее именем.