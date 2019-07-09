Мать телеведущего Георгия Габунии, заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе, шокирована общественным резонансом вокруг выходки ее сына в эфире телеканала «Рустави 2». Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.
«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», — сказал Гвритишвили.
Он подчеркнул, что Габуния «как ведущий из себя ничего не представляет».
Джульетта Вашакмадзе работала на грузинском телевидении с 1958 года, была режиссером, телеведущей и журналисткой. Пять лет назад возле Тбилисской телебашни открыли звезду с ее именем.