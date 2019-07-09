Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента Киргизии

Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте парламента республики.

В документе говорится, что основанием послужило другое постановление — о выдвижении обвинений против бывшего главы государства, а также заключение генерального прокурора о наличии признаков преступлений в действиях Атамбаева на момент исполнения им полномочий президента страны.

Как уточняет «Интерфакс», решение принято в соответствии с законом Киргизии о гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента республики.