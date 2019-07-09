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Алмазбека Атамбаева лишили статуса экс-президента Киргизии 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Соответствующее постановление опубликовано сегодня на сайте парламента республики.
В документе говорится, что основанием послужило другое постановление — о выдвижении обвинений против бывшего главы государства, а также заключение генерального прокурора о наличии признаков преступлений в действиях Атамбаева на момент исполнения им полномочий президента страны.
Как уточняет «Интерфакс», решение принято в соответствии с законом Киргизии о гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента республики.
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В мире , Алмазбек Атамбаев , Интерфакс , Кыргызстан
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