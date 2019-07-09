Пока вы не уснули: За оскорбление Путина заплатит вся Грузия 

За оскорбление Путина заплатит вся Грузия
ТАСС/ EPA
Грузинский журналист Георгий Габуния в телеэфире оскорбил российского президента Владимира Путина. Как пишет FAZ, теперь над Грузией нависла угроза санкций. При этом "рассорившиеся" Москва и Тбилиси в последнее время снова экономически сблизились. За действия журналиста ответственность понесет вся страна.
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