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Пока вы не уснули: За оскорбление Путина заплатит вся Грузия 

Рамблер 53 минуты назад

За оскорбление Путина заплатит вся Грузия

ТАСС/ EPA
Грузинский журналист Георгий Габуния в телеэфире оскорбил российского президента Владимира Путина. Как пишет FAZ, теперь над Грузией нависла угроза санкций. При этом "рассорившиеся" Москва и Тбилиси в последнее время снова экономически сблизились. За действия журналиста ответственность понесет вся страна.

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Комментарии9
В мире , Видео , Павел Антов , Алексей Кудрин , Владимир Зеленский , Андрей Малахов , Георгий Габуния , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Екатерина Королева , Росстат , Госдума , Счетная палата , Правительство РФ , Минэкономразвития , Газета.Ru , ТК "Звезда" , РИА Новости , Forbes , Bloomberg , ИТАР-ТАСС , Грузия , Москва , Тбилиси
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