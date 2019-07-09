В Грузии оценили решение Путина по санкциям

«Можно лишь приветствовать»: Грузия одобрила решение Путина по санкциям

«Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», — сказал он в эфире телеканала «Имеди».

Залкалиани назвал заявление грузинского телеведущего в адрес президента России «безответственным и провокационным», целью которого была «эскалация ситуации» и создание «тяжелого фона», который может нанести экономическому состоянию страны.

Ранее Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии. По мнению президента, санкции не стоит вводить «из уважения к грузинскому народу» и «ради полноценного восстановления отношений с Грузией».