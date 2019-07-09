В Грузии оценили решение Путина по санкциям

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«Можно лишь приветствовать»: Грузия одобрила решение Путина по санкциям 

Рамблер 8 минут назад
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани приветствовал нежелание президента России Владимира Путина вводить санкции в отношении Грузии. Об этом сообщает Sputnik.
«Решение президента России однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать», — сказал он в эфире телеканала «Имеди».
Залкалиани назвал заявление грузинского телеведущего в адрес президента России «безответственным и провокационным», целью которого была «эскалация ситуации» и создание «тяжелого фона», который может нанести экономическому состоянию страны.
Ранее Владимир Путин выступил против санкций в отношении Грузии. По мнению президента, санкции не стоит вводить «из уважения к грузинскому народу» и «ради полноценного восстановления отношений с Грузией».
В мире , Видео , Кавказ , Политика , Владимир Путин , Давид Залкалиани , МИД , Грузия
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