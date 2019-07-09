Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Грузии приветствовал заявление Путина об отсутствии необходимости санкций 

ТАСС 26 минут назад
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани приветствовал нежелание президента РФ Владимира Путина применять санкции в отношении Грузии и назвал такое решениеправильным.
"Решение президента России (не вводить санкции в отношении Грузии — прим. ТАСС) однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать", — сказал Залкалиани во вторник в эфире грузинской телекомпании "Имеди".
Залкалиани также отметил, что власти Грузии внимательно следили за теми заявлениями, которые звучали из Тбилиси в адрес российских властей, охарактеризовав их провокационными и направленными на ухудшение двусторонних отношений.
Госдума 9 июля единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила кабмину, а потом президенту ответить на них рядом экономических мер. Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против республики санкции.
ТАСС: последние новости
Зурабишвили призвала Москву не поддаваться на провокации грузинских радикальных сил Власти Грузии усмотрели в брани в эфире "Рустави 2" попытку госпереворота Глава партии Зеленского раскритиковал предыдущую власть за навязывание украинского языка
Комментарии30
В мире , Видео , Кавказ , Политика , Владимир Путин , Давид Залкалиани , МИД , Госдума , ИТАР-ТАСС , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности гибели подводников на «Лошарике»35
«Доктора поищите»: На встрече с Путиным произошло ЧП109
Путин принял решение по Грузии802
Володин поспорил с мнением Путина3
МЧС обратилось к москвичам с предупреждением
Видео
00:29
«Доктора поищите»: На встрече с Путиным произошло ЧП
Общество
01:00
Московский зоопарк показал видео игры слонов
Новости Москвы
01:29
В Грузии оценили решение Путина по санкциям
В мире Кавказ
01:29
Путин принял решение по Грузии
Политика
02:51
Появились подробности гибели подводников на «Лошарике»
Армия Пожары
02:34
Москалькова поспорила со священником о женском уме
Общество
03:24
Президент Грузии обратилась к России
В мире Политика
00:53
Лавров ответил на призыв Зеленского к Путину
Политика В мире
01:19
На пляже в Крыму сделали страшную находку
Происшествия
03:53
«Слушать можно под „Крота“»: россияне ополчились на клип «На-на»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение