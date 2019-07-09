В Грузии оценили решение Путина по санкциям

Глава МИД Грузии приветствовал заявление Путина об отсутствии необходимости санкций

"Решение президента России (не вводить санкции в отношении Грузии — прим. ТАСС) однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать", — сказал Залкалиани во вторник в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Залкалиани также отметил, что власти Грузии внимательно следили за теми заявлениями, которые звучали из Тбилиси в адрес российских властей, охарактеризовав их провокационными и направленными на ухудшение двусторонних отношений.