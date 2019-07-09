Президент Грузии попросила протестующих отложить флаг патриотизма

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе брифинга обратилась к протестующим с просьбой отложить в сторону эмоции и политические предпочтения. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Зурабишвили заявила о необходимости деэскалации внутри и за пределами страны, добавив, что патриотизм не имеет ничего общего с дискредитацией страны и ее дестабилизацией. Она осудила тех, кто своими действиями и заявления «под флагом патриотизма» наносит ущерб гражданам и их экономическому благополучию в Грузии и за ее пределами.

Глава государства напомнила, что власти со своей стороны уже пошли на уступки участникам протестных акций — сама Зурабишвили предложила политикам использовать для высказываний «платформу президентского диалога», а парламент внес поправки в избирательное законодательство, как того требовали протестующие.

Протесты в Грузии начались 20 июня и продолжаются уже 20 дней. В ночь с 8 на 9 июля в Тбилиси одновременно прошли сразу четыре протестные акции. Первая группа протестующих выступала с антироссийскими лозунгами против «оккупации» и выступала за отставку главы МВД Георгия Гахарии ; вторая протестовала против проведения в столице акции ЛГБТ «Марш достоинства». Еще одна акция протеста прошла у здания МВД — там люди выступали в поддержку прав ЛГБТ-сообщества и за отставку Гахарии. Последняя группа протестующих собралась у здания телеканала «Рустави-2», требуя уволить его гендиректора и оскорбившего президента России ведущего.

Первые две акции проходили на проспекте Руставели одновременно, что в итоге привело к столкновению протестующих. В ходе протестов митингующие забрасывали друг друга бутылками, а один из участников антироссийской акции получил травму и был госпитализирован с пробитой пряжкой ремня головой. Причиной столкновений, по некоторым данным, стало то, что несколько участников антироссийского митинга присоединились к акции выступающих против проведения гей-парада.