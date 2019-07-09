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Трамп поверил вранью про себя и умилился 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп поделился со своими подписчиками в Twitter придуманной цитатой бывшего главы государства Рональда Рейгана. Об этом сообщает The Hill.
Американский лидер перепостил на своей странице запись двухгодичной давности, сделанную владельцем аккаунта с 13 подписчиками. В сообщении была реальная фотография 1987 года со встречи Рейгана и Трампа. При этом к ней прилагалась «цитата» с предсказанием президентства последнего:
«Даже не знаю, как это объяснить, но когда я встретил этого молодого человека, я почувствовал, будто сам пожимаю руку президенту».
«Мило!» — прокомментировал Трамп. Вскоре после ретвита аккаунт, разместивший пост, был временно отключен.
The Hill отмечает, что изображение активно распространяли в Facebook ранее в этом году, в итоге признали недостоверным и убрали из лент пользователей. Это было сделано, поскольку не нашлось подтверждений тому, что Рейган когда-либо говорил подобное. Также эта фотография вместе с цитатой в сети не встречалась до июля 2016 года, когда шла предвыборная президентская кампания Трампа.
В июне американский лидер назвал Луну частью Марса. Он тогда отметил, что НАСА стоит сосредоточиться на более масштабных программах, чем полеты на Луну.
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Комментарии
В мире , США , Рональд Рейган , Дональд Трамп , NASA
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