Президент Грузии обратилась к России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководству России с призывом не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил республики. Об этом Зурабишвили заявила в понедельник на брифинге в Тбилиси.
"Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ей же как радикальные, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям", — заявила Зурабишвили.
Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.
Россия призвала международные организации отреагировать на неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале, говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ. Как уточнялось в документе, МИД рассматривает случившееся как "еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений".