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При чем тут Саакашвили? Габунию обвинили в нетрадиционной ориентации 

Рамблер 18 минут назад
Георгий Габуния — гей, гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия — его любовник, а Михаил Саакашвили — автор его монолога с оскорблениями в адрес Владимира Путина. Об этом Daily Storm рассказал главред агентства Грузинформ Арно Хидирбегишвили.
Два дня назад Габуния в эфире своего шоу на «Рустави 2» оскорбил президента России и его родителей. В тот же день Ника Гварамия назвал брань журналиста «тошнотворной», но его «пафос» — приемлемым. Вчера Гварамия объявил, что Габуния будет отстранен от работы на два месяца, но не будет уволен.
«Габуния и Гварамия — геи. Гварамия является сексуальным партнером телеведущего», — заявил Хидирбегишвили, назвав это всем известным в Грузии фактом.
Кроме того, собеседник Daily Storm заявил, что, оскорбляя Путина, Габуния лишь произносил текст, который для него написал Саакашвили. По словам Хидирбегишвили, «Рустави 2» ничего не делает без ведома экс-президента Грузии.
Тот факт, что Саакашвили публично осудил поступок Габунии, главный редактор Грузинформ назвал спектаклем с целью отведения подозрений.
Комментарии15
В мире , Видео , Михаил Саакашвили , Георгий Габуния , Владимир Путин
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