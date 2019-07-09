За оскорбление Путина заплатит вся Грузия

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FAZ: за оскорбление Путина заплатит вся страна 

Газета.Ru 52 минуты назад
Грузинский журналист Георгий Габуния в телеэфире оскорбил российского президента Владимира Путина. Как пишет FAZ, теперь над Грузией нависла угроза санкций. При этом "рассорившиеся" Москва и Тбилиси в последнее время снова экономически сблизились. За действия журналиста ответственность понесет вся страна.
Как пишет издание, Госдума обратилась к правительству России с просьбой запретить ввозить грузинские вино и воду. Это стало бы новым тяжелым ударом по сравнительно бедной бывшей советской республике. В понедельник, 8 июля, в середине сезона отпусков вступил в силу запрет на авиасообщение между странами. Это была реакция Кремля на антироссийские протесты, произошедшие в июне в Тбилиси. Теперь же известный грузинский журналист нецензурно обругал и президента России, и всю его семью. Произошедшим возмутились и противники Путина на грузинской территории. Начались протесты против журналистов, а телеканалу пришлось временно прекратить вещание.
Отмечается, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал произошедшее "большим позором для грузинского народа". Грузинский президент Саломе Зурабишвили осудила тон высказываний, а экс-президент страны Михаил Саакашвили, "находящийся в изгнании на Украине", назвал инцидент в эфире "безвкусным и необдуманным выпадом".
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Комментарии173
В мире , Видео , Саломе Зурабишвили , Дмитрий Песков , Михаил Саакашвили , Георгий Габуния , Владимир Путин , Госдума , Правительство РФ , Грузия , Москва , Тбилиси
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