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В «Рустави 2» рассказали о рейтинге после оскорбления ведущим Путина 

RT на русском 39 минут назад
Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о росте рейтинга телеканала после ситуации вокруг оскорбления ведущим Георгием Габунией в прямом эфире лидера России Владимира Путина.
«Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо было для нас, для канала, для кого-то ещё, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать по этому вопросу может только руководство канала «Рустави 2», — заявил Гварамия в эфире «Громадське».
Он подчеркнул, что по истечении двух месяцев телеведущий вернётся к своей работе на телеканале.
По словам главы «Рустави 2», решение об отстранении Габунии принимала комиссия телеканала по этике и его «невозможно оспорить».
Гварамия также допустил, что телеканал может потерять часть аудитории в связи с недовольством телезрителей, но заявил, что после недавней ситуации популярность «Рустави 2» увеличилась.
«Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился», — отметил он.
Ранее «Рустави 2» объявил об отстранении от участия во всех программах канала телеведущего Георгия Габунии, который 7 июля во время своей авторской программы P. S. нецензурно высказался в адрес Путина на русском языке.
В Кремле назвали поведение грузинского журналиста недопустимым.
RT на русском: последние новости
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В мире , Видео , Владимир Путин
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