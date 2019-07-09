В «Рустави 2» рассказали о рейтинге после оскорбления ведущим Путина

Владимира Путина. Генеральный директор грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил о росте рейтинга телеканала после ситуации вокруг оскорбления ведущим Георгием Габунией в прямом эфире лидера России

«Что бы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо было для нас, для канала, для кого-то ещё, это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать по этому вопросу может только руководство канала «Рустави 2», — заявил Гварамия в эфире «Громадське».

Он подчеркнул, что по истечении двух месяцев телеведущий вернётся к своей работе на телеканале.

По словам главы «Рустави 2», решение об отстранении Габунии принимала комиссия телеканала по этике и его «невозможно оспорить».

Гварамия также допустил, что телеканал может потерять часть аудитории в связи с недовольством телезрителей, но заявил, что после недавней ситуации популярность «Рустави 2» увеличилась.

«Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился», — отметил он.

Ранее «Рустави 2» объявил об отстранении от участия во всех программах канала телеведущего Георгия Габунии, который 7 июля во время своей авторской программы P. S. нецензурно высказался в адрес Путина на русском языке.

В Кремле назвали поведение грузинского журналиста недопустимым.