NewsOne обвинили в связях РФ

Мария Ситтель. Два дня назад NewsOne и канал «Россия» анонсировали проведение телемоста 12 июля. Планировалось, что в ходе него рядовые россияне и украинцы обсудят неполитические вопросы, а ведущими станут журналисты Андрей Малахов

С тех пор на Украине проходят акции протеста националистов, было возбуждено дело о покушении на госизмену, а Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания инициировал проверку NewsOne.

Вчера руководство NewsOne отменило телемост, объяснив такое решение информационной атакой и прямыми угрозами физической расправы в адрес своих журналистов.

В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что NewsOne может быть связан с Промсвязьбанком — бенефициарными владельцами обоих якобы являются фирмы, зарегистрированные на Кипре, руководителем которых, в свою очередь, является одно и то же физическое лицо.

По этой причине Луценко не исключил введения против NewsOne санкций. Они подразумевают отзыв лицензий и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг и использование радиочастот Украины.