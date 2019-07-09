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NewsOne обвинили в связях РФ 

Рамблер 9 минут назад
Фото: instagram
Украинский канал NewsOne, на котором должен был состояться телемост между Россией и Украиной, связан с российским Промсвязьбанком. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Два дня назад NewsOne и канал «Россия» анонсировали проведение телемоста 12 июля. Планировалось, что в ходе него рядовые россияне и украинцы обсудят неполитические вопросы, а ведущими станут журналисты Андрей Малахов и Мария Ситтель.
С тех пор на Украине проходят акции протеста националистов, было возбуждено дело о покушении на госизмену, а Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания инициировал проверку NewsOne.
Вчера руководство NewsOne отменило телемост, объяснив такое решение информационной атакой и прямыми угрозами физической расправы в адрес своих журналистов.
В тот же день генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что NewsOne может быть связан с Промсвязьбанком — бенефициарными владельцами обоих якобы являются фирмы, зарегистрированные на Кипре, руководителем которых, в свою очередь, является одно и то же физическое лицо.
По этой причине Луценко не исключил введения против NewsOne санкций. Они подразумевают отзыв лицензий и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг и использование радиочастот Украины.
Комментарии
В мире , Украина , Мария Ситтель , Юрий Луценко , Андрей Малахов , Промсвязьбанк
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