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На Украине назначена проверка NEWSONE из-за идеи телемоста с Россией 

RT на русском 53 минуты назад
Фото: instagram
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение назначить внеплановую проверку телеканала NEWSONE из-за инициативы проведения телемоста с Россией.
Как сообщает РИА Новости, предложение назначить внеплановую проверку поддержали все члены регулятора.
Ранее стало известно, что комитет по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной рады подготовит законопроект о запрете проводить телемосты с Россией.
8 июля телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за поступающих в адрес его сотрудников угроз физической расправы.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН прокомментировал отмену телемоста Россия — Украина.
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В мире , Украина , Алексей Журавко , Верховная Рада
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