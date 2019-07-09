Akşam (Турция): решение Путина по Грузии пошло на пользу Турции

Akşam (Турция) . Убытки Грузии уже достигли 710 миллионов долларов. На волне антироссийских протестов в Грузии президент России решил приостановить полеты самолетов в эту страну. Для Грузии это серьезный удар, а вот для некоторых других стран — прямая выгода. Множество россиян отменяют поездки в Грузию и вместо них бронируют туры в Турцию , сообщает издание. Убытки Грузии уже достигли 710 миллионов долларов.

На волне антироссийских протестов в Грузии президент России Владимир Путин принял решение о приостановке полетов российских самолетов в эту страну. Вчера вечером из Москвы Тбилиси вылетел последний пассажирский самолет, а россияне стали бронировать туры в Турцию.

Протесты в грузинской столице Тбилиси возникли из-за того, что 20 июня на начавшейся накануне 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия председательствовал член Коммунистической партии России — депутат Сергей Гаврилов из российской делегации.

По призыву грузинской оппозиции множество людей устремились на улицы Тбилиси из-за антироссийской политики, которая набирает силу в Грузии в последние годы, и между полицией и протестующими произошли столкновения.

Протестные выступления, начавшиеся 20 июня, продолжаются до сих пор, а президент России Владимир Путин некоторое время назад принял решение приостановить все пассажирские рейсы из России в Грузию.

Состоялся последний полет, в Грузии — кризис

Российских туристов отправляют в Турцию вместо Грузии