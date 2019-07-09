На волне антироссийских протестов в Грузии президент России решил приостановить полеты самолетов в эту страну. Для Грузии это серьезный удар, а вот для некоторых других стран — прямая выгода. Множество россиян отменяют поездки в Грузию и вместо них бронируют туры в Турцию, сообщает издание Akşam (Турция) . Убытки Грузии уже достигли 710 миллионов долларов.
На волне антироссийских протестов в Грузии президент России Владимир Путин принял решение о приостановке полетов российских самолетов в эту страну. Вчера вечером из Москвы в Тбилиси вылетел последний пассажирский самолет, а россияне стали бронировать туры в Турцию.
Протесты в грузинской столице Тбилиси возникли из-за того, что 20 июня на начавшейся накануне 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия председательствовал член Коммунистической партии России — депутат Сергей Гаврилов из российской делегации.
По призыву грузинской оппозиции множество людей устремились на улицы Тбилиси из-за антироссийской политики, которая набирает силу в Грузии в последние годы, и между полицией и протестующими произошли столкновения.
Протестные выступления, начавшиеся 20 июня, продолжаются до сих пор, а президент России Владимир Путин некоторое время назад принял решение приостановить все пассажирские рейсы из России в Грузию.
Состоялся последний полет, в Грузии — кризис
Вслед за решением временно приостановить рейсы, принятым Владимиром Путиным из-за происходящих событий, накануне вечером, в 22:05 по местному времени, из российской столицы Москвы в грузинскую столицу Тбилиси вылетел самолет российской авиакомпании «Аэрофлот». Это был последний рейс перед приостановкой авиасообщения. Наряду с российским «Аэрофлотом» о прекращении полетов объявили «S7», «Уральские авиалинии», «Победа», «Ред вингс» (Red Wings) и «Нордавиа». Министр транспорта России Евгений Дитрих сообщил, что из 54 тысяч граждан России, находившихся в Грузии, только 4,5 тысячи не стали менять или сдавать авиабилеты. Они смогут вернуться в Россию другими путями.
Российских туристов отправляют в Турцию вместо Грузии
Стало известно, что из-за кризиса между Грузией и Россией российские туроператоры отклоняют запросы на туры в Грузию. Вместо Грузии они предлагают российским туристам такие направления, как Турция, Южный Кипр, Северный Кипр, Армения. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина отметила, что россияне действительно поедут в от