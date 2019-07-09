«Проиграли борьбу»: за что ненавидят Россию

Южной Осетии. По данным издания, определенная часть интеллигенции и правящего класса в Грузии давно «специализируется» на том, что называется русофобией и это началось задолго до августовской войны 2008 года и признания Россией независимости Абхазии

Россия не смогла удержать свои позиции на постсоветском пространстве, не стала главным местом притяжения для обучения иностранных студентов и по сути «провалила» работу по множеству гуманитарных направлений, начиная от изучения русского языка (включая подготовку достаточного количества специальных учебников для иностранцев) и кончая курсами «повышения квалификации» для представителей «независимых СМИ» того или иного государства, уверен автор статьи.

«Мы слишком долго презрительно пренебрегали «мягкой силой», жалея тратить на нее деньги (опасаясь, что разворуют в том числе), пока другие работали на прежде нашем почти монопольном «каноническом пространстве»», — подчеркивает издание.

По мнению газеты, еще одной страной, которую «упустила» Россия, не желая тратиться на «мягкую силу», стала Украина.

Практически все медийное пространство Украины было легко захвачено «заклятыми друзьями», которые начали прикрывать остатки влияния российской «мягкой силы» — в виде «русских центров» фонда «Русский мир» или вещания российских телеканалов, в страну перестали пускать многих артистов из России, пополняя их именами список «Миротворец», отмечается в статье.

Издание также привело в пример скандал, разразившийся на Украине, когда оппозиционный канал NewsOne решил провести телемост с «Россией-1». При этом генпрокуратура Украины завела уголовное дело по обвинению в покушении на госизмену, а сам телемост был отменен, в том числе на фоне угроз журналистам телеканала.

«О разговорах про «братские народы» нужно на время надо забыть, пока не начнем тратить деньги на «мягкую силу»: курсы изучения русского языка, на центры русской культуры, на поддержку чужих «независимых» СМИ и курсы их «переподготовки», на программы длястудентов постсоветского пространства и даже на потенциально влиятельные НКО на этом пространстве», — резюмирует издание.