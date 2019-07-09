Лукашенко заявил об отсутствии планов объединить Белоруссию и Россию

По его словам, в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным были обозначены «те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны».

«Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдёт Россия в состав Белоруссии или Белоруссия в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно. Даже разговаривать на эту тему», — цитирует БЕЛта Лукашенко.

В июне российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей.