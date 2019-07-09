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Китай выразил протест США из-за одобрения продажи вооружения Тайваню 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство иностранных дел Китая сделало представление США после одобрения Госдепартаментом продажи Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger на сумму более $2 млрд
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Продажа американского оружия Тайваню серьёзно нарушает международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения… Мы выражаем протест в отношении этих действий», — цитирует дипломата РИА Новости.
Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Вашингтона нарушают двусторонние соглашения между странами и являются вмешательством во внутренние дела Китая.
Ранее стало известно, что Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню 108 танков M1A2T Abrams и 250 комплектов ПЗРК Stinger.
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В мире , МИД , Госдеп США , РИА Новости , Китай , США
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