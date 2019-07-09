«Реванш»: хотят ли в Грузии войны 2008 года?

По данным издания, депутаты Госдумы 9 июля могут рассмотреть проект заявления о реакции «на нагнетание антироссийской истерии в Грузии» и, в частности, на инцидент на телеканале «Рустави 2», ведущий которого Георгий Гобуния с использованием ненормативной лексики оскорбил Владимира Путина . Кроме того, на заседании Госдумы будет поднят вопрос и о возможности запрета ввоза в Россию грузинских вина, воды, а также отправки денежных переводов. Ранее, с 8 июля, было временно прекращено авиационное сообщение между Россией и Грузией.

Грузинской оппозиции, среди которой немало сторонников Михаила Саакашвили, не дают покоя события августа 2008 года, ставшие политическим и военным поражением бывшего президента, отмечает газета.

Тогда, по данным издания, обстрелы российских военных-миротворцев в Южной Осетии, а затем вторжение грузинской армии в республику, привели к ответным действиям Москвы и операции по «принуждению Грузии к миру». Операция завершилась признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии.

«Несмотря на то, что воспоминания о предыдущем конфликте подогревают антироссийские заявления, сегодня повторение подобного, скорее, невозможно. Вместо импульсивного и радикального Саакашвили в Грузии у власти находятся более умеренные политические силы, которые не хотят идти на открытую конфронтацию с Москвой. Кремль также вряд ли пойдет на военное противостояние», — отмечает газета.

При этом, по мнению издания, представители радикальных кругов будут продолжать разыгрывать антироссийскую карту, нельзя также исключать и возможных провокаций в Южной Осетии, чтобы вызвать ответную реакцию Москвы.

Однако, несмотря на негативное отношение к признанию Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, эти акции вряд ли найдут поддержку со стороны Европы. В отличие от предыдущего руководства, США также не станут поддерживать возвращение этих территорий под юрисдикцию Грузии силой, подчеркивается в статье.

Захарова также отметила, что народ, традиции и культура Грузии стали «заложниками бездельников от политики».