Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меган Маркл раскритиковали за первое появление с сыном на публике 

360tv.ru + ещё 29 40 минут назад
Фото: Darnell DeMarco, Facebook
СМИ Великобритании и пользователи Сети активно обсуждают появление герцогини Сассекской Меган Маркл на благотворительном матче по поло.
Как пишет The Sun, супруга принца Гарри нарушила еще одну негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи. Так рано на мероприятиях дети монархов Британии никогда не появлялись.
Герцогиня Сассекская прибыла на игру для того, чтобы поддержать супруга, который вместе с братом, принцем Уильямом, принимал в ней участие. Британские СМИ обратили внимание на то, что братья играли за разные команды. Журналисты решили, что это косвенно подтверждает разлад в семействе.
Кроме того, как сочли многие пользователи и представители СМИ, у Меган Маркл возникло соревнование с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон, которая также присутствовала на игре вместе с тремя детьми и поддерживала супруга.
По словам британских журналистов, юные Джордж, Луи и Шарлотта обращали на себя гораздо больше внимания, чем маленький Арчи.
360tv.ru: последние новости
Чернобыль открыли туристам Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном «Что нам мешает?» Советник Зеленского решил, что русский зык нужно переименовать
Комментарии4
В мире , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузины оценили желание главы «Рустави-2» мочиться в вино99
«Сломался и впал в истерику»36
Зеленский открыл Чернобыль для туристов9
Россия накажет Грузию без санкций724
В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина6
Видео
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
03:51
Пока вы не уснули: в Грузии унизили Россию
В мире
00:53
Ошибка перевода: глава «Рустави 2» не хотел мочиться в вино
Кавказ Статьи
00:57
Беглов: надо навести порядок на муниципальных выборах в Петербурге
Политика
Как кот с мышью: Саакашвили о Путине и Грузии
В мире Статьи
04:16
Журналисты нашли у Трампа тяжелую болезнь
США В мире
01:35
Лобода выдала чужое обнаженное тело за свое
Шоу-бизнес
10:32
Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг
Украина В мире
04:44
Скрывал месяцами: На кого Виторган променял Собчак
Шоу-бизнес Статьи
01:00
«Он маньяк!»: Пугачева прячется от опасного фаната
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь