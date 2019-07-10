Меган Маркл привела в бешенство поклонников тенниса

Поклонникам тенниса запретили фотографировать герцогиню Сассекскую Меган Маркл, посетившую матчи Уимблдонского турнира, передает The Telegraph.

По словам консультанта издания по связям с общественностью Салли Джонс, она снимала теннисный корт, однако к ней подошли сотрудники службы безопасности и заявили о запрете фотосъёмки члена королевской семьи.

"Требования о все большей конфиденциальности команды герцогини Сассекской отталкивают даже таких преданных монархистов, как я", — считает Джонс.

Также недовольство произошедшим выразил британский журналист Пирс Морган . Он отметил, что подобное поведение Маркл лицемерно.