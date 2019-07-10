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Меган Маркл привела в бешенство поклонников тенниса 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: Darnell DeMarco, Facebook
Поклонникам тенниса запретили фотографировать герцогиню Сассекскую Меган Маркл, посетившую матчи Уимблдонского турнира, передает The Telegraph.
По словам консультанта издания по связям с общественностью Салли Джонс, она снимала теннисный корт, однако к ней подошли сотрудники службы безопасности и заявили о запрете фотосъёмки члена королевской семьи.
"Требования о все большей конфиденциальности команды герцогини Сассекской отталкивают даже таких преданных монархистов, как я", — считает Джонс.
Также недовольство произошедшим выразил британский журналист Пирс Морган. Он отметил, что подобное поведение Маркл лицемерно.
Ранее сообщалось, что американская теннисистка Серена Уильямс станет крестной сына Меган Маркл.
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В мире , Серена Уильямс , Пирс Морган , Daily Telegraph
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