Кто митингует у здания «Рустави 2» против мата в адрес Владимира Путина

Ситуация в Грузии накаляется с каждым днем. Казалось бы, только утих скандал, связанный с антироссийскими акциями протеста у здания грузинского парламента, как дров в огонь конфликта подкинул оппозиционный грузинский телеканал «Рустави 2», телеведущий которого нецензурно выругался в адрес российского президента Владимира Путина

По этическим и профессиональным соображениям цитировать минутное выступление журналиста Георгия Габунии в СМИ нельзя, однако он высказался весьма резко, обильно используя мат, в эфире своей авторской телепередачи «P. S.».

Буквально сразу же возле здания телеканала собрались сотни возмущенных горожан, которые требовали извинений и наказания для журналиста.

«Без пятнадцати два [ночи]. Весь Тбилиси собирается у главного офиса телекомпании «Рустави 2». Я примчалась с дачи, чтобы выразить свое возмущение, свой гнев, которые обычно я контролирую. Меня переполняет стыд, и я даже не могу говорить», — рассказывает участница акции протеста Миранда Мирианашвили, транслировавшая в прямом эфире происходящее возле офиса «Рустави 2» в фейсбуке.

Действительно, несмотря на глубокую ночь, судя по кадрам с места событий, на улице находились сотни жителей грузинской столицы, требовавшие уволить не только телеведущего, но и гендиректора телеканала «Рустави 2» Нику Гварамию.

Сам Гварамия позже извинился, однако его слова имели достаточно снисходительный оттенок по отношению к поступку Габунии: хотя гендиректор «Рустави 2» заявил, что канал не разделяет подобную позицию, для него лично «пафос абсолютно приемлем», а «никаких запретов и самоцензуры в отношении Путина [у него] нет».

Тем не менее, уже второй день подряд возле офиса проходят митинги, несмотря на то что Габунию отстранили от эфиров. Гварамия заявил, что участники акции протеста могут ворваться в здание телеканала, и призвал увеличить количество правоохранителей на акции протеста.

«Обращаюсь к МВД страны, ситуация перед нашей телекомпанией очень напряженная. Агрессивно настроенные люди собрались с радикальным требованием, которое, безусловно, не будет выполнено. Количество полицейских критично малое, если агрессивные митингующие примут решение ворваться в здание, с большой вероятностью, полиция не сможет нас защитить», — написал Гварамия в фейсбуке.

Правда, в МВД на это ответили, что на всех проходящих в Тбилиси акциях протеста количество сотрудников правоохранительных органов — достаточное для обеспечения порядка.

Здесь надо отметить, что официальные власти Грузии однозначно и единогласно осудили действия Габунии и назвали выходку телеведущего «провокацией». В целом, официальный Тбилиси изначально осудил действия антироссийских активистов, устроивших митинги 20 июня в центре города.

Эфир программы «P. S.», по сути, стал некой точкой, после которой формируется противодействие оппонентов участникам антироссийских акций. При этом, вероятно, называть их «пророссийски настроенными» гражданами Грузии будет не совсем корректно. Эти акции протеста стали выходом, скорее, альтернативной точки зрения, которая присутствует в стране — ее можно свести к тому, что есть достаточно большая доля населения Грузии, которая хочет прагматичных и взаимовыгодных отношений с Москвой.

«Вчера вечером у телеканала «Рустави 2» собралась вся интеллигенция, профессоры, студенты, а также наши соотечественники, проживающие в России и которые находятся сейчас в отпуске в Тбилиси. Мне было очень приятно видеть своих друзей, у которых русские мужья и жены», — рассказывает в беседе с «Газетой.Ru» грузинский политолог Лали Морошкина, называя Георгия Габунию «саакашвильевским уродом» и «недожурналистом», устроившим провокацию в интересах экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Грузины начали налаживать отношения с Россией, и кому-то это явно не понравилось. Хотя легко догадаться, кому — Саакашвили был и остается врагом своего народа», — считает эксперт.

В то же время Михаил Саакашвили, находящийся сейчас на Украине, назвал действия Габунии «безвкусным и необдуманным выпадом», хотя его реакция появилась спустя практически сутки после того, как этот «выпад» случился.

Телеведущая Тина Канделаки связала эфир Габунии с руганью в адрес Путина и россиян с боязнью Саакашвили потерять контроль над телеканалом «Рустави 2», а самого журналиста обвинила в том, что он «грязно и по-уличному оскорблял президента моей страны, как делают наиболее отмороженные радикалы».

При этом в Грузии действительно опасаются российских санкций и снижения потока российских туристов, и это естественно вызывает недовольство со стороны части населения.

«У меня, как и у многих здесь, маленькая гостиница. У многих грузин рестораны и гестхаузы, страна перешла на туристические рельсы, Грузия опять стала любимым местом российских гостей, опять начали создаваться смешанные семьи. Многие русские купили дома в Грузии и сами занялись туристическим бизнесом. Все звонят друг другу в ужасе, что же будет. Все — и грузины, и русские, проживающие здесь, — хотят мира», — заверяет Лали Морошкина, добавляя, что сама из смешанной семьи: мама — грузинка, а папа — русский.

Политолог говорит, что люди верят, что, когда пыл остынет, Грузия и Россия снова восстановят добрососедские отношения, и эмоционально добавляет: «не надо наказывать всю страну из-за одного подонка».

Морошкина считает, что одной из причин, по которым ситуация в двусторонних отношениях Москвы и Тбилиси скатились в противостояние, является попустительство грузинских властей, не сумевших адекватно отреагировать на провокационные действия оппозиции.

Тем не менее, на данный момент ситуация выглядит достаточно напряженной. С 8 июля российские авиакомпании приостановили полеты между нашими странами, а туристические фирмы не организовывают туры в Грузию. Правительство намерено рассмотреть обращение депутатов Государственной думы о запрете импорта грузинского вина и минеральной воды, а также предложение заморозить денежные переводы из РФ в Грузию. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.

Массовые антироссийские протесты начались в Тбилиси 20 июня, формальным поводом для них стал инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова , который по приглашению грузинской стороны занял кресло спикера парламента и произнес речь на русском языке.

Вечером на площади перед зданием парламента собрались несколько тысяч человек, требовавших отставки глав силовых ведомств и правительства. Протестующие пришли с флагами Грузии, Украины и США, выкрикивали антироссийские лозунги, после чего ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали, чтобы российская делегация немедленно покинула Грузию.

В то же время на площади у здания парламента начались столкновения радикалов с отрядами спецназа. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Пострадали около 250 человек, более 200 участников акции были задержаны.