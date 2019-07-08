Последний ультиматум: Иран приблизил мир к ядерной войне

Накануне истек ультиматум Ирана европейским участникам так называемой ядерной сделки. Тегеран стал наращивать уровень обогащения урана и уже превысил установленный договором уровень почти на четверть. У европейских участников договора осталось всего 60 дней, чтобы найти путь в обход санкций США и «спасти» соглашение. ЕС и Вашингтон опасается, что Иран приступит к созданию ядерного оружия, при это США сами разрушили сделку, которая ставила атомный проект Тегерана под международный контроль.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил в понедельник, что у стран-участниц «ядерной сделки» осталось всего 60 дней, чтобы «спасти соглашение», сообщает радиостанция Deutsche Welle.

7 июля истек ультиматум Ирана европейским участникам договора. Теперь страна начинает обогащать уран выше установленных ядерной сделкой 3,67%. В иранском МИДе уже заявляли, что Тегеран будет сокращать свои обязательства каждые 60 дней, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

«Мы направим послание Евросоюзу, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке», — указал замглавы внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи.

Иран уже неоднократно предупреждал европейских участников «ядерной сделки», что ждет от них практических шагов по ее поддержке. Согласно заявлению Мусави, Германии Франции необходимо до 5 сентября найти способ обойти санкции США.

«Запад должен не критиковать легитимные решения Ирана, а найти практическое решение. У нас нет ни надежды, ни веры в какую-либо страну, но дверь для дипломатии остается открытой», — отметил Мусави.

КНР, Соглашение по совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана, заключенное в 2015 году, предусматривало постановку ядерной программы Ирана под контроль МАГАТЭ в обмен на снятие санкций. Группа 5+1 первоначально состояла из США, России Великобритании и Франции — пяти постоянных членов Совбеза ООН , а также Германии.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, посчитав, что сделка не отвечает интересам Америки. Он также анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ на это в 2019 году Тегеран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.

Чтобы убедить европейских коллег принять свои условия, Иран уже, в частности, начал оставлять в стране большие объемы тяжелой воды, а также заявил, что будет повышать количество обогащенного урана, несмотря на наложенные сделкой ограничения.

Только один шанс на спасение

Официальный представитель иранской Организации атомной энергии Бехруз Камальванди 8 июля заявил агентству IRNA, что Иран превысил границу обогащения уже почти на 1% — до 4,5%.

При этом в попытках сохранить сделку европейские страны создали специальный механизм для торговли с Ираном в обход санкций США, но пока по нему производится лишь поставка гуманитарных грузов.

«Если Иран почувствует экономическую выгоду, то он может отозвать эти ограничения и вернуться к исполнению сделки в полном объеме», — сказал «Газете.Ru» бывший посол России в Иране Александр Марьясов.

В МИД ФРГ выразили крайнюю обеспокоенность действиями ближневосточной ядерной державы, сообщает ТАСС.

Во Франции также осудили сокращение Ираном обязательств по ядерной сделке, заявили в Елисейском дворце. Там отметили, что Франция стремится к возобновлению переговоров. В воскресенье, 7 июля, ядерную сделку с президентом Ирана Хасаном Роухани обсудил по телефону французский лидер Эммануэль Макрон

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Ясутоси Нисимура также заявил, что японская сторона призывает Иран немедленно вернуться к выполнению соглашения по ядерной сделке. Стоит отметить, что недавно в Тегеране побывал премьер Японии Синдзо Абэ , который попытался взять на себя роль посредника в диалоге США и Ирана, однако сделать это ему не удалось.

В свою очередь, как отмечают эксперты, у европейских стран мало возможностей для того, чтобы пойти против позиции США по Ирану.

При этом европейские компании уходят из Ирана, опасаясь санкций со стороны США.

«Практически все европейские компании ушли из Ирана и, несмотря на то что европейцы много говорят, на деле ничего нет», — сказал «Газете.Ru» специалист в области европейской безопасности Виктор Мизин.

По мнению эксперта, если соглашение рухнет, это станет огромной проблемой не только в отношениях Ирана и стран Запада, но и усилит конфронтацию внутри страны между консерваторами и реформистами. Мизин напомнил, что сегодняшняя ситуация значительно усиливает консервативные силы в Иране, такие как Корпус стражей исламской революции, который был изначально настроен против соглашения с США.

Эксперт отмечал, что ранее считал позицию Трампа по Ирану блефом, а также ожидал, что ситуация разрешится как с КНДР: «Вначале посылаешь авианосцы, а затем обнимаешься». Однако, по мнению Мизина, в настоящее время «происходит эскалация», при этом ситуация все больше толкает Иран в сторону давних партнеров — России и Китая.

Мизин прогнозирует, что Иран будет повышать ставки постепенно, увеличивая уровень обогащения до 5% после чего «сделку можно будет похоронить».

Спасти ядерную сделку, уверены собеседники «Газеты.Ru» в экспертных кругах, возможно лишь в одном случае: если консолидированный ответ европейских стран убедит США, что европейцы готовы на серьезное отстаивание своих позиций.

«Европейцы многие годы не вставали перед такими сложными дилеммами», — рассуждает один из российских собеседников издания. По его мнению, должна быть «найдена кнопка», которая должна дать американцам понять серьезность намерений европейцев в противостоянии американскому давлению. При этом он напоминает, что европейцы имеют огромное количество нерешенных проблем с США, в том числе в вопросах финансирования единой обороны в НАТО , а также по газопроводу «Северный поток — 2».

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт вашингтонского мозгового центра GSA Теодор Карасик , пока ЕС сталкивается с большим давлением со стороны Соединенных Штатов с точки зрения применения санкций, «Иран испытывает европейское терпение, но в то же время ищет возможности для прорыва».

Сам же Карасик настроен пессимистично и считает, что «сделка мертва, если не произойдет внезапное изменение или событие, которое изменит ход дискуссии между Европой и Ираном», — говорит эксперт, отмечая, что Европа «разделена по этому вопросу».

«Сделка уже мертва»

Вашингтон уже заявил, что готов будет пойти на новые санкции против Ирана. Госсекретарь США Майк Помпео написал в своем твиттере в воскресенье, 7 июля, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Тегерана. По его словам, это станет ответом на развитие иранским государством ядерной программы.

«Страны должны восстановить давний стандарт полного отсутствия обогащения для ядерной программы Ирана», — отметил Помпео. Он также добавил, что вооруженный ядерным оружием Иран будет представлять собой огромную угрозу для всего мира.

Президент США Дональд Трамп заявил также, что властям Ирана следует «поостеречься» в заявлениях по ядерной программе. Он также добавил, что Ирану нужно быть аккуратнее в заявлениях о выходе из ряда договоренностей по ядерной программе.

США устами Трампа ранее заявили, что готовы пойти на новое соглашение с Ираном, которое бы включало в себя не только контроль над ядерной программой, но и ограничение программы баллистических ракет. Вашингтон также хочет, чтоб Тегеран свернул свою деятельность в Сирии, где она угрожает интересам его союзника Израиля.

Однако, по мнению Мизина, подобный компромисс вряд ли возможен, так как Иран «ощущает себя крупной региональной державой» и для него эти действия станут «потерей лица».

«Действия Ирана — это расчетливая игра, попытка, как упрекнуть Трампа, так и давления на европейских лидеров, которые пытаются спасти ядерное соглашение, чтобы противостоять Соединенным Штатам. Иранцы также могут ставить на то, что Трамп, который проявил слабый аппетит к войне, сначала свернет, отменив санкции в обмен на переговоры», — констатирует обозреватель издания Politico Нахал Тооси.