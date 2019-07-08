Киев запретил украинцам разговаривать с Россией

Телемост с Россией вызвал настоящий переполох в украинской столице. С экстренным сообщением выступил президент Зеленский, Генпрокуратура начала расследование, а Верховная рада за считанные дни до своего роспуска принялась за закон о запрете телемостов с Москвой . Почему украинские власти оказались перепуганы этой попыткой восстановления связи с Россией?

Прозвучавший накануне вечером анонс телемоста между украинским телеканалом NewsOne («Ньюсван») и российским «Россия-24» серьезно перепугал Киев

«В связи с намерениями телеканала «Ньюсван» провести совместный телемост с находящимся под санкциями российским телеканалом ГПУ завела дело о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины » — сообщил генпрокурор Юрий Луценко . Он отметил, что все причастные к этой инициативе — от владельца канала до ведущих, которые анонсировали проведение телемоста — вызваны на допрос. Готовится также представление в суд об аресте активов.

От Генпрокуратуры не отстала и Верховная рада, которой, кстати, в политическом смысле жить осталось недолго — через две недели на Украине пройдут выборы. «Мы договорились с Комитетом по вопросам свободы слова, что будет подготовлен законопроект, который сделает невозможным проведение телемоста между Украиной и Россией», — сообщил спикер Рады Андрей Парубий , которого цитирует ТАСС. По словам Парубия, законопроект может быть рассмотрен уже на этой неделе — 11 июля.

Напомним, впервые о проведение телемоста «Надо поговорить» было объявлено в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым » на телеканале «Россия 1». Телемарафон был намечен на пятницу.

В ответ лидер Радикальной партии Олег Ляшко и депутат Рады Анна Гопко призвали провести заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины — специально по данному вопросу. Они в унисон заявили о «ползучей оккупации украинского медиапространства Кремлем» (Гопко) и потребовали «очистить информационное пространство от влияния Кремля» (Ляшко).

Еще один депутат, руководитель комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что украинский телеканал может остаться без лицензии, назвав телемост провокацией и «ретрансляцией запрещенного на Украине продукта».

Глава правительства Владимир Гройсман обратился к NewsOne с призывом «отказаться от этого проекта». Его подчиненный, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян разместил в своем Facebook фото с движущимися к Кремлю танками с украинскими флагами и надписью «Пагаварiть так пагаварiть!».

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) указал на противозаконность действий NewsOne, напомнив, что законы «запрещают трансляцию в украинском эфире российских телеканалов».

В итоге телеканал NewsOne все же передумал проводить телемарафон, признавшись, что попросту подвергся кампании запугивания. «В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а со вчерашнего вечера — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких», — сообщается на сайте телеканала. Причем, канал отметил, что пытался лишь организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов.

Лояльные Порошенко активисты уже объявили, что будут пикетировать NewsOne в понедельник вечером. Еще одну акцию с утра в понедельник начал «Голос» Вакарчука, свои акции готовят и националисты «Нацкорпуса».

В свою очередь, в российском парламенте идею таких телемостов только приветствуют. «Я не берусь оценивать отказ украинских журналистов от организации телемоста с Россией, — сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков . — В этой ситуации им виднее. Я бы позитивно оценил сам факт того, что они хотели провести такой телемост. Но естественно, если сотрудники канала NewsOne считают, что угроза физической расправы реальна, а есть все основания подозревать, что так оно и есть, то я думаю, что у них просто не было выбора». Как считает Пушков, решение телеканала говорит о том, что реальная власть в Киеве по-прежнему остается в руках правых радикалов.

«Когда бывший глава «Правого сектора» позволяет себе угрозы в адрес президента Украины, а президент Украины на это никак не реагирует, власть на это не реагирует, это означает, что власть слишком слаба», — констатировал Алексей Пушков. «В этих условиях наладить диалог с Украиной будет достаточно сложно. Для этого потребуется, чтобы само украинское общество маргинализировало эти силы», — поделился сенатор.

Киевский публицист, политэмигрант Владимир Скачко считает, что за последние пять лет национализм и украинский патриотизм превратились в прикрытие для политической и уголовной деятельности, то есть в прибыльный бизнес. «Препятствия проведению телемоста можно выдать за попытку легализации введения националистической деятельности в правовое поле — это исключительно прикрытие, это маскировочно-мимикрийная операция», — сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

Киевское издание «Страна» видит за протестами против телемоста отработку новой политической технологии: «На наших глазах отрабатывается модель, по которой противники выполнения Минских соглашений будут действовать, если вдруг власть после выборов все-таки решится начать реализацию их политической части».

После победы Зеленского стало возможным обсуждать то, что при Порошенко было невозможно даже обсуждать, хотя это, конечно, очень робкие изменения, считает главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин . Но саму попытку провести телемост он считает предвыборным ходом «Оппозиционной платфоры», которая, как считается близка к телеканалу NewsOne.

«Платформа, которая является олигархической партией, вела последние пять лет соглашательскую политику, но теперь она организует пиар при помощи телеканала NewsOne. Тот факт, что в качестве пиара теперь используются попытки установить связи с Россией, говорит о том, что атмосфера меняется. Главное, что идея установить эти связи с Россией популярна», — поделился собеседник с газетой ВЗГЛЯД. Лейбин подчеркнул, что структура бюрократии Украины полностью подчинена людям предыдущей команды. «Они хотели бы остаться в новой власти, и не все рискуют идти прямо наперекор пока еще мутной, невнятной политике Зеленского», — считает журналист.

Важно напомнить, что Виталий Лейбин был одним из последних общественных деятелей России, кто успел организовать телемост между Украиной и Россией в конце февраля 2014 года, через несколько дней после переворота в Киеве. С тех пор контакты в таком формате были по сути прерваны.

Новый президент Зеленский увидел за подготовкой к марафону лишь предвыборный пиар своего соперника по выборам в верховную раду — Виктора Медведчука , который считается собственником телеканала NewsOne. Как известно, Медведчук и Зеленский фактически возглавляют партии, которые конкурируют за голоса Юго-Востока на предстоящих парламентских выборах 21 июля. «Анонсированный телемост — это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами», — заявил Зеленский в своем видеообращении.

После этого Зеленский резко сменил тему и вдруг выступил с приглашением к своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске, да еще и с участием лидеров ведущих стран Запада, и обсудить тему «чей Крым и кого нет в Донбассе». В ответ в Кремле отметили, что изучат приглашение, но пока предстоит оценить перспективы такой встречи.