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Саакашвили открестился от телеканала «Рустави 2» 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com /Global Look Press
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ответил премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе, обвинившему его в организации провокации, произошедшей в эфире телеканала «Рустави 2».
По словам Саакашвили, он не имеет никакого отношения к телеканалу, в эфире которого телеведущий Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.
Политик ответил на вопрос телеведущей украинского канала ZIK о том, принадлежит ли ему доля телеканала «Рустави 2».
Нет, никогда не принадлежала. «Рустави» — это потрясающий политический институт. Он принадлежит братьям Караманишвили, — подчеркнул Саакашвили, добавив, что руководство вряд ли контролирует происходящее на телеканале.
Ранее News.ru писал о том, что правящая партия «Грузинская мечта» поддержала версию официального представителя МИД России Марии Захаровой, что в инциденте на телеканале «Рустави 2» виноват Михаил Саакашвили. Также партия заявила, что поступок ведущего Георгия Габунии стоит расценивать как попытку государственного переворота и дестабилизации отношений между двумя государствами.
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Комментарии
В мире , Мария Захарова , Михаил Саакашвили , Георгий Габуния , Мамука Бахтадзе , Владимир Путин , МИД , Грузия
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