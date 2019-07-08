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Трамп объявил бойкот британскому послу в США 

Rambler News Service 55 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп отреагировал на утечку информации из телеграмм британского посла в США Кима Дэррока. В них дипломат называет американского лидера «неумелым» и «некомпетентным».
«Я не знаю посла, но в США его не любят и не думают о нем хорошо. Мы с ним больше не будем иметь дело», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Он также добавил, что критично относится к тому, как Великобритания под руководством Терезы Мэй подошла к Brexit.
«Какой бардак она и ее представители сотворили. Я сказал ей, как это должно быть сделано, но она решила пойти другим путем», — заявил Трамп.
Ранее британская газета Daily Mail сообщила, что получила в свое распоряжение телеграммы посла Великобритании в США Кима Дэррока. В них он называл Трампа «неумелым» и «некомпетентным», а также утверждал, что карьера американского лидера «может окончиться позором», а конфликты в Белом доме похожи на «драки на ножах».
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В мире , США , Тереза Мэй , Дональд Трамп , Daily Mail
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