Украина и ЕС призвали Россию к ответу по делу MH17

Украина и Евросоюз призвали Россию признать свою ответственность в деле о крушении Boeing-777 рейса МН17. Совместное официальное заявление выложено на сайте украинского представительства в Европе.

В заявлении Украина и ЕС также потребовали, чтобы российское государство начало сотрудничать с ними для восстановления справедливости.

Кроме того, стороны подчеркнули, что они приветствуют итоги расследования совместной следственной группы.

Ранее сообщалось, что Украина передаст Нидерландам материалы по делу о крушении MH17.