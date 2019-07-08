Зеленский отказался видеть проблему в статусе русского языка для Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит большой проблемы в статусе русского языка в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

Зеленский считает, что языковой вопрос использовался исключительно для ведения информационной войны против Украины.

«Мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы», — заявил он.

Зеленский также сообщил, что готов выслушивать мнение жителей Донбасса по гуманитарным вопросам, в том числе и по языковому.

«Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, — я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить», — отметил он.

Однако президент добавил, что единственным государственным языком на Украине останется украинский.

Богдан сделал соответствующее заявление 1 июля. По его словам, если заставлять всех говорить по-украински, страна уменьшится до Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Он предложил Донецкой и Луганской областям сделать русский язык региональным и остаться в составе Украины. При этом Богдан подчеркивал, что выступает против идеи сделать русский язык вторым государственным в стране. По его мнению, в стране существует языковая проблема, и ее необходимо решать.