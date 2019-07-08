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Кандидат в депутаты от «Слуги народа» заявила о незаконном исключении из списка 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Facebook Елены Коробковой
Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова заявила о незаконном исключении ее из избирательного списка партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» и угрозах в адрес ее семьи. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Коробкова заявила, что СМИ тиражируют неверную информацию о якобы написанном ей заявлении об отказе от участия в выборах.
«Никаких заявлений не писала. Написать заявление прошлой датой я также не могу, а вчера на съезде голосовали списком, соответственно, и решение съезда является незаконным», — сообщила она.
Бывший кандидат в депутаты сказала, что поддерживает президента, его попытки изменить страну к лучшему, а также программу, с которой он шел на выборы. Однако она добавила, что не поддерживает олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды Зеленского.
Коробкова считает, что к ее исключению из списка привела деятельность «олигархических кланов со своими шавками». Она также рассказала об угрозах в адрес ее семьи.
«Начались угрозы мне, семье и моей жизни: или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!» — сообщила она.
Экс-кандидат призвала Зеленского навести порядок в своей партии.
Ранее председатель «Слуги народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила не будет исключать из своего предвыборного списка Дмитрия Холодова, которого СМИ называют кумом председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
«Насколько мне известно, он является кумом Оксаны Марченко, а не Медведчука. И эта информация, на мой взгляд, не должна быть основанием для исключения человека из списка», — объяснил позицию партии Разумков.
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В мире , Украина , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Елена Коробкова , Дмитрий Разумков , Дмитрий Холодов , Оксана Марченко
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