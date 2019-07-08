Кандидат в депутаты от «Слуги народа» заявила о незаконном исключении из списка

Коробкова заявила, что СМИ тиражируют неверную информацию о якобы написанном ей заявлении об отказе от участия в выборах.

«Никаких заявлений не писала. Написать заявление прошлой датой я также не могу, а вчера на съезде голосовали списком, соответственно, и решение съезда является незаконным», — сообщила она.

Бывший кандидат в депутаты сказала, что поддерживает президента, его попытки изменить страну к лучшему, а также программу, с которой он шел на выборы. Однако она добавила, что не поддерживает олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды Зеленского.

Коробкова считает, что к ее исключению из списка привела деятельность «олигархических кланов со своими шавками». Она также рассказала об угрозах в адрес ее семьи.

«Начались угрозы мне, семье и моей жизни: или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!» — сообщила она.

Экс-кандидат призвала Зеленского навести порядок в своей партии.