Удар по интеграции: вице-премьера Украины не пустили на саммит с ЕС

Вице-премьера Украины по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина — Евросоюз, проходящий в Киеве, в Мариинском дворце, являющимся церемониальной резиденцией президента страны.

По словам самой чиновницы, председатель украинского правительства Владимир Гройсман лично вычеркнул ее имя из списка участников мероприятия. В этой связи Климпуш-Цинцадзе обвинила премьера Украины в стремлении сознательно ухудшить отношения Киева с Западом.

Администрацию же президента Украины Владимира Зеленского она обвинила в некомпетентности и непрофессионализме, по причине которого команда главы государства «не знает механизмов подготовки саммитов, не успевает отслеживать события и повелась на интриги главы правительства».

Вице-премьер добавила, что таким образом Гройсман поставил поду удар успешное продолжение реализации ориентированной на Европу политики Киева, в частности: секторальную интеграцию в энергетическом, таможенном, цифровом секторах, а также в сфере юстиции, свободы и безопасности.

«Я со своей стороны, несмотря ни на что, приложу все усилия для цивилизованной передачи наработок по евроинтеграции для дальнейшего продвижения Украины в выполнении соглашения между Украиной и ЕС и в перспективе — получение членства в ЕС», — пообещала Климпуш-Цинцадзе.

Стоит отметить, что Климпуш-Цинцадзе является членом первой десятки предвыборного списка партии предыдущего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность». При этом она часто публично критикует шаги команды нового президента Зеленского.

Вместе с тем, пресс-секретарь главы кабмина Василий Рябчук попенял самой Климпуш-Цинцадзе на некомпетентность.

«По поводу заявления вице-премьера Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает, что состав делегации на саммит Украина — ЕС формирует президент, а не премьер-министр. Поэтому

ее слова выглядят не более чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы»,

— заверил представитель правительства.

Стоит отметить, что в целом это далеко не первый скандал в Киеве, касающийся внешней политики Украины. Так, на прошлой неделе Зеленский потребовал от Гройсмана привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина за отправку ноты Москве по задержанным морякам без ведома главы государства.

Глава администрации Зеленского Андрей Богдан пояснил, что согласно конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику страны, а глава МИДа обязан докладывать первому лицу государства о всех важных обращениях других стран.

Двумя днями ранее депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире украинского телеканала NewsOne обвинил Павла Климкина в том, что тот позорит государственную дипломатию.

Парламентарий указал на то, что в нынешнем главе украинского внешнеполитического ведомства ужасно все: начиная то нелепого внешнего вида и одежды, заканчивая поведением и тем, что Климкин хватается всеми правдами и неправдами за свое кресло.

«Я считаю, что Климкин — это вообще позор украинской дипломатии, начиная с внешнего вида и заканчивая результатами его работы», — подчеркнул нардеп.

За два дня до этого

Климкин заявил, что его ведомству не нужно согласование президента страны Владимира Зеленского, чтобы направлять Москве ноту по задержанным военным морякам.

Это стало ответом на критику со стороны главы государства, указавшего на недопустимое «самоуправство» украинского дипломатического ведомства, а также отдельно возмутившегося тем, что узнает внешнеполитическую повестку своей страны из интернет-новостей, передает ФАН.

На фоне все этого Климкин заявил, что у украинского государства нет внешней политики. По его словам, Украине не хватает во внешней политике «видения и структурированного процесса». Дипломат отметил, что на нынешний период в стране в принципе нет никакого порядка — ни хорошего, ни плохого, как и внешней политики.

«Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (с 3 июля. — «Газета.Ru») я буду в отпуске», — уточнял тогда Климкин.

Что касается Европы, то разобщенность в векторах политики Киева и Европы проявилась еще в конце июня нынешнего года, когда ПАСЕ приняла резолюция, в которой права российской делегации были подтверждены в полном объеме и без санкций, передает НСН.

В пользу соответствующего решения высказались 116 участников заседания, против — 62, 15 — воздержались. Решение ассамблеи вызвало достаточно болезненную реакцию со стороны украинской делегации: они покинули заседание и решили не участвовать в сессии организации.