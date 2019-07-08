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Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ 

Газета.Ru + ещё 8 13 часов назад
Фото: ТАСС
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины. Об этом сообщает "Страна.Ua".
По его словам, он надеется на некие договоренности уже в сентябре 2019 года.
При этом он отметил, что разговор на эту тему должен состояться в декабре, но его не устраивают такие сроки.
"Моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", — подчеркнул Зеленский.
В конце 2019 года истечет контракт на поставку транзит газа из России через Украину.
Ранее сообщалось, что Украина готовится к полному прекращению транзита российского газа.
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