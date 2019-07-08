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Премьер Грузии: оскорбление Путина в эфире является провокацией Саакашвили 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Возглавляющий правительство Грузии Мамука Бахтадзе считает, что выступление ведущего на телеканале «Рустави 2» с руганью в адрес президента РФ Владимира Путина является провокацией. А подстроили её приверженцы партии экс-главы страны Михаила Саакашвили.
Неприемлемые фразы не были заявлением одного журналиста. Это существующая годами агрессия в отношении грузинского народа, которая исходит от «Единого национального движения» и их вождя. Цель [этой грязной провокации] — дестабилизация ситуации и нанесение вреда национальным интересам страны, — цитирует РИА Новости заявление Бахтадзе.
Ведущий оппозиционного грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P. S. нецензурно выругался в адрес Владимира Путина 7 июля. Гендиректор компании Ника Гварамия заявил, что полностью поддерживает «пафос» коллеги, писал News.ru.
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В мире , Кавказ , Конфликты , Михаил Саакашвили , Мамука Бахтадзе , Владимир Путин , РИА Новости , Грузия
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