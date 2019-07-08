Премьер Грузии: оскорбление Путина в эфире является провокацией Саакашвили

Неприемлемые фразы не были заявлением одного журналиста. Это существующая годами агрессия в отношении грузинского народа, которая исходит от «Единого национального движения» и их вождя. Цель [этой грязной провокации] — дестабилизация ситуации и нанесение вреда национальным интересам страны, — цитирует РИА Новости заявление Бахтадзе.

Ведущий оппозиционного грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской программе P. S. нецензурно выругался в адрес Владимира Путина 7 июля. Гендиректор компании Ника Гварамия заявил, что полностью поддерживает «пафос» коллеги, писал News.ru.