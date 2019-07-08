WP: Джонсон ошарашил Великобританию предложением говорить на английском

Борис Джонсон рассердил британцев, заявив, что жители Великобритании должны в первую очередь говорить на английском, сообщает The Washington Post. По данным газеты, Джонсону напомнили, что в стране общаются на самых разных языках, некоторые из которых существовали на британских островах и до прихода английского.

Великобритания гневно отреагировала на заявления главного претендента на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который в минувшую пятницу высказал мнение о том, что жители страны должны в первую очередь говорить на английском языке, пишет The Washington Post.

«В нашей стране что-то часто стали попадаться места, где для некоторых людей английский не является главным языком, и это надо менять», — цитирует политика газета.

Как отметил Джонсон, мигранты, прибывающие в страну, должны в первую очередь учить английский и стремиться к тому, чтобы «стать британцами и чувствовать себя как британцы».

Комментарии Джонсона рассердили многих британцев, которые увидели в них «отзвуки методичек популистов с критикой в адрес иммигрантов», а также «неуважение к тысячелетним языкам, являющимся родными для региона», подчёркивается в материале. В частности, член парламента Шотландии Ангус Макнил назвал Джонсона «идиотом и невеждой» и напомнил, что английский, принадлежащий к германской группе языков, в своё время «задавил» родные для британских островов кельтские языки.

Заявлениям политика удивилась даже его собственная сестра Рейчел, которая отметила, что члены его семьи частенько общались на древнегреческом, отмечается в статье.

Как пишет WP, в Великобритании тратится немало ресурсов на сохранение языков меньшинств, в том числе валлийского, гэльского, англо-шотландского и ирландского. Говорят жители страны и на многих других языках, включая польский, панджабский, арабский и французский.