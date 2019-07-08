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Госминистр ФРГ призвал наводить мосты с Россией 

Газета.Ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Член бундестага и госминистр МИД ФРГ по делам Европы Михаэль Рот в связи с выдвижением на пост председателя Социал-демократической партии Германии высказался по разным политическим вопросам, в том числе и об отношениях с российской стороной. Об этом пишет Die Welt.
По мнению политика, с учетом кризисных явлений в Европе в обществе растет стремление в мирной политике. В качестве примера выстраивания отношений с российской стороной Рот напомнил о бывшем канцлере страны Вилли Брандте, который вел постоянный диалог с Москвой. При этом политик признал, что в настоящее время политическая ситуация другая и у него нет возможности заключать двусторонние пакты с российской стороной в обход Польши и стран Прибалтики. Рот подчеркнул, что соседние страны должны быть к этому причастны и рассматриваться как равные партнеры.
"Я всегда говорил: да, я тоже хочу мира, поэтому мы должны наводить мосты с Россией", — заявил Рот.
При этом он заметил, что от него нельзя ожидать похвалы в адрес российского президента Владимира Путина и заявил, что на территории России опасался бы за свою жизнь.
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Комментарии1
В мире , Европа , Михаэль Рот , Владимир Путин , Бундестаг , МИД , Die Welt , Германия
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