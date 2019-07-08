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«Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой» 

Рамблер + ещё 10 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Почетный президент Формулы-1 и бывший владелец серии Берни Экклстоун хочет, чтобы российский президент Владимир Путин правил Европой. Об этом 88-летний бизнесмен заявил в интервью The Times.
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«Я бы хотел, чтобы он правил Европой. У нас сейчас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что обещает», — приводит слова Экклстоуна Sport24.
Экс-глава Формулы-1 назвал Владимира Путина «хорошим парнем» и заявил, что заслонил бы его от пули.
Экклстоун также не согласился с распространенным в Великобритании мнением о том, что президент России имеет отношение к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Путин этого не делал. Он слишком занят, чтобы отвлекаться на подобные вещи», — заявил он.
В мире , Сергей Скрипаль , Цзиньпин Си , Берни Экклстоун , Владимир Путин , ГРУ , Газета The Times
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