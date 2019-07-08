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Русское название станции исчезло из метро Тбилиси после скандала с «Рустави-2» 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Facebook Mikheil Svanidze
Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метро Тбилиси. Об этом сообщает РИА "Новости"со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Как проинформировали в компании, надпись с названием планировали убрать уже давно. Сообщается, что надпись не соответствовала грузино— и англоязычной системе.
Однако в транспортной компании уточнили, что стену станции очистили от надписи в рамках ремонта.
Ранее сообщалось, что сообщалось, что гей-парад в Тбилиси перенесли после скандала с "Рустави-2"
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В мире , Кавказ , Тбилиси
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