Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метро Тбилиси. Об этом сообщает РИА "Новости"со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.
Как проинформировали в компании, надпись с названием планировали убрать уже давно. Сообщается, что надпись не соответствовала грузино— и англоязычной системе.
Однако в транспортной компании уточнили, что стену станции очистили от надписи в рамках ремонта.
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