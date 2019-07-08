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На стихийный протест у здания «Рустави 2» отреагировало МВД Грузии 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
МВД Грузии заявило, что обеспечивает безопасность всех сотрудников телеканала "Рустави 2", у здания которого проходит акция протеста. Об этом сообщает ТАСС.
"Полиция обеспечивает как общественный порядок на акции, так и безопасность телекомпании", — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что речь идет об акции протеста, которая началась после брани в адрес президента России Владимира Путина в эфире "Рустави 2".
В МВД Грузии подчеркнули, что полицейские обеспечивают безопасность журналистов телеканала.
Ранее сообщалось, что МИД Грузии прокомментировал брань в адрес Путина по "Рустави 2".
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В мире , Кавказ , Владимир Путин , МИД , МВД , Грузия
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