Телеканал Порошенко матом поддержит «Рустави 2»

Украинский телеканал «Прямой», который контролирует бывший президент страны Пётр Порошенко , проведёт матерный флешмоб в поддержку грузинской телекомпании «Рустави 2». Детали мероприятия пока не раскрываются, известно, что он намечен на 10 июля.

Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источники на «Прямом».

Издание также не называет мотив, заставивший Порошенко поддержать телеведущего Георгия Габуния. 7 июня он начал свою авторскую программу в эфире «Рустави 2» с ругани президента РФ.